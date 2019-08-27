В Воронеже мигранта поймали с 28 свертками героина

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-27T13:29:50+03:00

Ему грозит от 10 до 20 лет заключения

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В Центральный суд передали дело мигранта, обвиняемого в сбыт наркотиков в крупном размере.

25-летнего гражданина Республики Таджикистан сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали 15 января 2019 года при попытке закладки в тайники у дома №146б по ул.Шишкова свертков с героином.

У него изъяли 28 свертков с наркотиком общей массой более 100 граммов, что составляет крупный размер, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Мужчине грозит срок от 10 до 20 лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU