В Воронеже мигранта поймали с 28 свертками героина
Ему грозит от 10 до 20 лет заключения
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В Центральный суд передали дело мигранта, обвиняемого в сбыт наркотиков в крупном размере.
25-летнего гражданина Республики Таджикистан сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали 15 января 2019 года при попытке закладки в тайники у дома №146б по ул.Шишкова свертков с героином.
У него изъяли 28 свертков с наркотиком общей массой более 100 граммов, что составляет крупный размер, сообщили в прокуратуре Воронежской области.
Мужчине грозит срок от 10 до 20 лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU