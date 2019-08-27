2019-08-27T13:29:50+03:00
Происшествия

В Воронеже мигранта поймали с 28 свертками героина

Ему грозит от 10 до 20 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Центральный суд передали дело мигранта, обвиняемого в сбыт наркотиков в крупном размере.

25-летнего гражданина Республики Таджикистан сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали 15 января 2019 года при попытке закладки в тайники у дома №146б по ул.Шишкова свертков с героином.

У него изъяли 28 свертков с наркотиком общей массой более 100 граммов, что составляет крупный размер, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Мужчине грозит срок от 10 до 20 лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 10 районах Воронежской области пройдут выборы
«За пять лет приведем дорожное хозяйство в порядок»
«Образец того, как должно развиваться современное село»
Пятый фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в октябре
31 августа и 7 сентября движение в центре Воронежа закроют из-за присяги курсантов
На «рубку» воронежского «Факела» с красноярским «Енисеем» можно попасть бесплатно
Посадили мошенницу, обманувшую воронежских стариков на 800 тысяч рублей
Воронежский «Буран» проиграл московской «Звезде»
Под Воронежем мужчина погиб во время чистки выгребной ямы
Под Воронежем школьник утонул на глазах своей бабушки
В Воронеже отметил юбилей уличком с сорокалетним стажем
Воронежцам расскажут о литературном прошлом города
Жительница Воронежской области зарезала сожителя из-за оскорблений
Снос Воронежской атомной станции пока откладывается
Житель Воронежской области ради бутылки ограбил женщину с ребенком
Водитель грузовика может заработать в Воронеже 110 тысяч рублей в месяц
На окраине Воронежа нашли нового для местной природы слизня
Под Воронежем из-за пьяного водителя, выехавшего на встречку, погиб мотоциклист