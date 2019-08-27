Под Воронежем мужчина погиб во время чистки выгребной ямы

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-27T13:25:44+03:00

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Мужчины 42 и 63 лет решили пойти на подработку. В субботу, 24 августа, они договорились почистить выгребную яму около одного из частных домов поселка Панино. Но о том, что делать это надо очень аккуратно, чтобы не отравиться, не подумали. В итоге старшему из рабочих стало плохо, младший попытался ему помочь, но потом его и самого «накрыло».

В итоге, когда мужчин вытащили из ямы, старший был мертв, а младшего с сильным отравлением метаном отвезли в больницу.

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства несчастного случая, в частности, использовали ли рабочие какие-либо средства индивидуальной защиты.

Напомним, 16 июня 71-летний житель села Костенки решил почистить самодельный туалет. Его долго не было дома, жена забеспокоилась, пошла к месту его работы и ужаснулась: муж лежал в зловонной яме. Вернуть к жизни пенсионера не удалось.

Отравление зловонными парами часто приводит к смерти, или к случаям, когда у человека разрушаются клетки мозга (в народе это называют «стать овощем»). Чтобы предотвратить подобные трагедии, лучше не поскупиться и нанять для этой малоприятной работы специалистов, имеющий опыт подобной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU