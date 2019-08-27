Под Воронежем школьник утонул на глазах своей бабушки

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-27T13:04:13+03:00

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В субботу, 24 августа, 14-летний ребенок утонул в реке Дон в селе Новоживотинное Рамонского района. Об этом жутком ЧП мы уже сообщали. Сейчас стали известны подробности трагедии.

Оказалось, что мальчик в тот день был на реке не один, а с бабушкой и ее гражданским мужем. Когда родственники поняли, что подросток тонет, женщина бросилась на помощь, но спасти его не смогла. Предпринимал ли что-нибудь ее сожитель, пока неизвестно. Мальчик был единственным ребенком в семье, его воспитывали мама и бабушка.

Расследованием обстоятельств трагедии занимаются в ходе процессуальной проверки сотрудники Следственного комитета. Они выясняют все обстоятельства ужасного несчастного случая. В частности, почему подростка отпустили плавать без страховки взрослого в Дону, где, как всем известно, очень сильное течение.

ИСТОЧНИК KP.RU