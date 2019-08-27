Воронежцам расскажут о литературном прошлом города

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-27T12:59:15+03:00

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В пятницу по традиции в столице Черноземья пройдет бесплатная познавательная экскурсия. 30 августа воронежцев ждет прогулка «Литературное былое». горожане узнают историю Воронежа в творчестве наших земляков Кольцова и Никитина, Платонова и Бунина, а также его роль в судьбе Островского, Чехова, Толстого, Успенского.

Сбор у памятника Платонову (пр.Революции, 24 в 18.00. Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону 89601271992.

ИСТОЧНИК KP.RU