Жительница Воронежской области зарезала сожителя из-за оскорблений

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-27T12:15:25+03:00

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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 31-летней уроженки Россоши, которая убила сожителя.

Все случилось в ночь с 12 на 13 июня 2019 года. Гражданские супруги выпивали дома. А когда напились, поругались - 33-летний мужчина обматерил свою благоверную и слегка приложил кулаком. Женщина не стерпела, сходила на кухню за ножом, а потом ударила им сожителя прямо в сердце. Он умер на месте.

Свой поступок женщина мотивировала тем, что защищалась от благоверного.

ИСТОЧНИК KP.RU