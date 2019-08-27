2019-08-27T11:55:05+03:00
Общество

Снос Воронежской атомной станции пока откладывается

Не утвердили ни одного подрядчика для этих работ
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пока масштабное сооружение останется на своем месте.Пока масштабное сооружение останется на своем месте.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Демонтаж недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ), видимо, откладывается. Пока не удалось найти подрядчика, который выполнит эту работу в соответствии со строгими требованиями заказчика - концерна "Росэнергоатом".

29 миллионов рублей за часть работ по сносу хотели получить восемь компаний. Четыре из них прошли во второй тур. Но две не представили необходимых сведений по запросу заказчика, заявки еще двух оказались не соответствующими требованиям аукциона. В итоге не выбрали ни одну из них.

Напомним, сносить планируется реакторные отделения №1 и №2. От них останется фундаментная плита, на которой можно сооружать и склады, и производства. Две компании уже обозначили интерес на получение этой площадки. Одна занимается ветроэнергетическими установками, а вторая - производством баков.

Демонтаж толстых стен ВАСТ будет производиться алмазными пилами. Весь металл отправится на переплавку, бетон пойдет на щебень (который можно использовать, например, для строительства дорог). Продажа этих материалов частично покроет затраты на разрушение станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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