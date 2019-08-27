2019-08-27T11:55:27+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области ради бутылки ограбил женщину с ребенком

Грабитель похитил из детской коляски 500 рублей
Ярослав ИВАНОВ
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На что идут люди ради бутылки! В Таловском районе мужчина отобрал 500 рублей у гуляющей с коляской мамочки. 35-летняя женщина отказала незнакомцу, попросившему у нее денег на алкоголь. При этом он заметил, как мамочка, попыталась прикрыть детским одеялом 500 рублевую купюру в детской коляске. Мужчина просто оттолкнул женщину, выхватил деньги и убежал.

Оперативники быстро нашли подозреваемого по приметам. 38-летнего мужчину задержали. Он признался, что успел потратить похищенное на спиртное.

Теперь ему грозит срок за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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