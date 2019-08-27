Водитель грузовика может заработать в Воронеже 110 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-27T12:19:07+03:00

В топе привлекательных вакансий также руководитель службы подбора линейного персонала, программист, менеджер по продажам и лор

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При средней зарплате в 30 тысяч в Воронеже можно найти и приличный заработок. Портал по поиску работы Superjob составил рейтинг привлекательных вакансий с зарплатой 70-120 тыс рублей, которыми воронежцы могли воспользоваться в августе.

Самую высокую зарплату предлагают водителю со собственным 3-тонным грузовиком – 110 тыс рублей. Руководитель службы подбора линейного персонала может заработать 100 000 руб в месяц.

На третьем месте в топе - программист PHP с зарплатой 92 000-115 000 рублей. Менеджеру по продажам кормов предлагают от 80 000 руб. Врачу-оториноларингологу готовы платить 70 000-120 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU