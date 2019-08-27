Водитель грузовика может заработать в Воронеже 110 тысяч рублей в месяц
В топе привлекательных вакансий также руководитель службы подбора линейного персонала, программист, менеджер по продажам и лор
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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При средней зарплате в 30 тысяч в Воронеже можно найти и приличный заработок. Портал по поиску работы Superjob составил рейтинг привлекательных вакансий с зарплатой 70-120 тыс рублей, которыми воронежцы могли воспользоваться в августе.
Самую высокую зарплату предлагают водителю со собственным 3-тонным грузовиком – 110 тыс рублей. Руководитель службы подбора линейного персонала может заработать 100 000 руб в месяц.
На третьем месте в топе - программист PHP с зарплатой 92 000-115 000 рублей. Менеджеру по продажам кормов предлагают от 80 000 руб. Врачу-оториноларингологу готовы платить 70 000-120 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU