2019-08-27T12:45:53+03:00
Происшествия

Под Воронежем из-за пьяного водителя, выехавшего на встречку, погиб мотоциклист

Авария произошла в Новоусманском районе
Ярослав ИВАНОВ
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За 26 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 117 ДТП, больше половины произошли в областном центре - 72. В девяти авариях восемь человек получили травмы, один погиб.

Смертельная авария случилась около часа дня в Новоусманском районе. На 5-м километре автодороги «Новая Усмань - Сомово» столкнулись две машины и мотоцикл. По предварительным данным полиции, 35-летний водитель «Дэу-Нексия», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречку, где протаранил «Субару-Форестер» с 34-летней дамой за рулем.

После удара «Субару» вынесло на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с мотоциклом «Хонда». 59-летний водитель «Хонды» умер на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Назначены экспертизы. Заведено уголовное дело. По данным полиции, в 2013 году виновник этой аварии уже лишался управления транспортным средством за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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