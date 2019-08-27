2019-08-27T09:33:11+03:00
Звезды

Второй фестиваль "Раменье-опера" под Воронежем посетили более 1300 человек

В оперетте "Цыганский барон" приезжал выступить солист из Санкт-Петербурского театра музыкальной комедии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Два дня с аншлагом! Второй фестиваль "Раменье-опера", организованный в Рамони театром оперы и балета, превзошел ожидания организаторов и пользовался еще большим успехом, чем первый.

Замечательная солнечная погода, колорит замка Ольденбургских, прекрасная живая музыка в исполнении оркестра театра оперы и балета, возможность послушать вокалистов даже из парка - все это сделало атмосферу опен-эйра чертовски привлекательной. Да и репертуар театр выбрал подходящий месту - оперу "Дон Жуан" и оперетту "Цыганский барон", действие которых частично разворачивается в замках. Исполнить главную партию в спектакле второго дня пригласили воронежского артиста, который теперь играет Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, Федора Осипова. Послушать тенора приехала внушительная группа поддержки.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За два дня музыкой на открытом воздухе насладились более 1300 зрителей. К этому числу можно добавить еще несколько сотен, которые посетили в парке театральный парад перед спектаклем и выставку хэнд-мейд мастеров.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Учитывая возрастающую популярность оперного опен-эйра, третьему фестивалю "Раменье-опера" быть!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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