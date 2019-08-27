2019-08-27T08:20:03+03:00
Звезды

На фестивале «Город-сад» воронежцам покажут композиции, посвященные 85-летию области и 120-летию Платонова

В этом году увеличат количество дополнительных бесплатных автобусов к месту зеленого форума
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Кроме глобальной темы театра девятый фестиваль «Город-сад», который пройдет с 5 по 8 сентября в Центральном парке, будет посвящен 85-летию Воронежской области и 120-летию Андрея Платонова.

Участники конкурса покажут свои зеленые инсталляции и арт-объекты в 10 номинациях, юные ландшафтные дизайнеры будут креативить в рамках рубрики «Планета цветов». В равлекательной части по традиции создадут площадки «Сено-солома» и «Этнохутор». В рамках интерактивной программы зеленого форума пройдут тематические мастер-классы, презентации, творческие встречи. Фестиваль посетят эксперты зеленой индустрии из Великобритании, Италии, Новой Зеландии, Швеции и Китая, сообщил руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.

И с каждым годом ландшафтный форум посещает все больше гостей (в 2018-м - около 280 тысяч человек). В этом году планируют увеличить количество дополнительных бесплатных автобусов для перевозки горожан к месту фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем на пожаре погиб пенсионер
Второй фестиваль "Раменье-опера" под Воронежем посетили более 1300 человек
Экс-руководитель управления образования Воронежа возглавит лицей №4
Каждому десятому воронежцу не нравится то, чем он занимается
В этом году к воронежцам стали реже присасываться клещи
Воронежец ночью свалился в шахту лифта строящегося дома
В Воронеже студент из Турции выпал из окна общежития и разбился
Подготовка к реконструкции путепровода на 9 Января начнется уже на этой неделе
Пара из Воронежской области натравила опасную собаку на рыбака
Водитель рейсового автобуса на воронежской трассе устроил ДТП с тремя легковушками
Дополнительное финансирование получат три воронежские школы
В Воронежской области впервые провели операцию семимесячному ребенку с редким пороком сердца
В Воронеже пройдет День Платонова
В пробке у Лосево Воронежской области стало плохо 10-летней девочке
В весеннюю сессию Воронежской облдумой принято более 20 законов для улучшения социальной сферы
В Воронежской области число смертельных случаев из-за отравлений грибами увеличилось до 12
Хлебный фестиваль под Воронежем собрал 4000 участников
Воры-актеры охотились на воронежских пенсионерок
Стало известно, когда в Воронеже снова заработают "умные" светофоры