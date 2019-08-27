На фестивале «Город-сад» воронежцам покажут композиции, посвященные 85-летию области и 120-летию Платонова

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-27T08:20:03+03:00

В этом году увеличат количество дополнительных бесплатных автобусов к месту зеленого форума

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Кроме глобальной темы театра девятый фестиваль «Город-сад», который пройдет с 5 по 8 сентября в Центральном парке, будет посвящен 85-летию Воронежской области и 120-летию Андрея Платонова.

Участники конкурса покажут свои зеленые инсталляции и арт-объекты в 10 номинациях, юные ландшафтные дизайнеры будут креативить в рамках рубрики «Планета цветов». В равлекательной части по традиции создадут площадки «Сено-солома» и «Этнохутор». В рамках интерактивной программы зеленого форума пройдут тематические мастер-классы, презентации, творческие встречи. Фестиваль посетят эксперты зеленой индустрии из Великобритании, Италии, Новой Зеландии, Швеции и Китая, сообщил руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.

И с каждым годом ландшафтный форум посещает все больше гостей (в 2018-м - около 280 тысяч человек). В этом году планируют увеличить количество дополнительных бесплатных автобусов для перевозки горожан к месту фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU