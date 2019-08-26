Экс-руководитель управления образования Воронежа возглавит лицей №4

СЕГОДНЯ 20:43 2019-08-26T20:43:16+03:00

В последнее время он работал заместителем директора по учебно-методической работе

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Бывший руководитель управления образования Воронежа Константин Викторов будет назначен директором лицея №4. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Напомним, с поста главы воронежского образования он ушел в начале 2016 года после резкой критики губернатора. Алексей Гордеев тогда был крайне недоволен качеством питания школьников.

Вскоре Константин Викторов возглавил школу № 101. Почему он ушел и оттуда, чиновник не комментировал. Быть может, причиной тому стало то, что не все ребята могли пойти в школу рядом с домом, что называется, по «прописке». В 2017 году 101-я школа оказалась в центре скандального случая.

В последнее время, судя по записям на официальном сайте МБОУ СОШ №84, Константин Георгиевич работал именно там заместителем директора по учебно-методической работе.

ИСТОЧНИК KP.RU