2019-08-26T20:09:48+03:00
Общество

Каждому десятому воронежцу не нравится то, чем он занимается

При этом не все зависит от одной лишь зарплаты
Олег ИВАНОВ
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Далеко не каждый счастлив на своем рабочем местеДалеко не каждый счастлив на своем рабочем местеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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10% жителей Воронежской области признались, что им совершено не нравится то, чем они занимаются. Опрос об усталости от работы провела служба исследований компании HeadHunter.

Оказалось, что больше всего довольны своей деятельностью представители научной и образовательной сферы (75%), меньше всего - начинающие специалисты и студенты (54%), а также административный персонал (59%). 19%, напротив, очень нравится их работа.

- Удовлетворенность своей работой зависит от того, как долго человек работает на текущем месте. Если меньше года, то работа чаще не нравится. Но чем дольше человек ведет свою деятельность на конкретной позиции, тем выше вероятность того, что он занимается любимым делом. Больше всего довольных своей работой среди представителей научной и образовательной сферы, в сфере закупок и информационных технологий, а также среди рабочего персонала. Меньше всего — среди начинающих специалистов, административного персонала, работников области спорта и красоты, а также в сфере добычи сырья, - комментирует руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алена Манохина.

Больше всего работающим соискателям на текущем месте работы не хватает более высокой зарплаты (76%), а также возможностей для карьерного роста (60%). На 3 месте по значимости оказалась возможность получать удовлетворение от ежедневной работы и ее результатов — этого не хватает 40% соискателей. Каждому третьему недостает обучения или повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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