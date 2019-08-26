В этом году к воронежцам стали реже присасываться клещи

СЕГОДНЯ 19:46 2019-08-26T19:46:23+03:00

За медицинской помощью обратилось на 10,8% меньше людей, чем годом ранее

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К 26 августа за медицинской помощью по поводу укуса клещами обратилось 2564 жителя Воронежской области. Это на 10,8% меньше аналогичного периода 2018 года – тогда было 2874 человека.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что в этом году проведены обработки в местах массового пребывания населения на 902,3 га.

Однако помните, чтобы предохранить себя от присасывания клещей, необходимо соблюдать простые меры предосторожности. При посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически проводить осмотры кожных покровов на наличие клещей, пользоваться одеждой обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами. При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU