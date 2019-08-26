2019-08-26T19:46:23+03:00
Общество

В этом году к воронежцам стали реже присасываться клещи

За медицинской помощью обратилось на 10,8% меньше людей, чем годом ранее
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

К 26 августа за медицинской помощью по поводу укуса клещами обратилось 2564 жителя Воронежской области. Это на 10,8% меньше аналогичного периода 2018 года – тогда было 2874 человека.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что в этом году проведены обработки в местах массового пребывания населения на 902,3 га.

Однако помните, чтобы предохранить себя от присасывания клещей, необходимо соблюдать простые меры предосторожности. При посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически проводить осмотры кожных покровов на наличие клещей, пользоваться одеждой обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами. При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-руководитель управления образования Воронежа возглавит лицей №4
Каждому десятому воронежцу не нравится то, чем он занимается
Воронежец ночью свалился в шахту лифта строящегося дома
В Воронеже студент из Турции выпал из окна общежития и разбился
Подготовка к реконструкции путепровода на 9 Января начнется уже на этой неделе
Пара из Воронежской области натравила опасную собаку на рыбака
Водитель рейсового автобуса на воронежской трассе устроил ДТП с тремя легковушками
Дополнительное финансирование получат три воронежские школы
В Воронежской области впервые провели операцию семимесячному ребенку с редким пороком сердца
В Воронеже пройдет День Платонова
В пробке у Лосево Воронежской области стало плохо 10-летней девочке
В весеннюю сессию Воронежской облдумой принято более 20 законов для улучшения социальной сферы
В Воронежской области число смертельных случаев из-за отравлений грибами увеличилось до 12
Хлебный фестиваль под Воронежем собрал 4000 участников
Воры-актеры охотились на воронежских пенсионерок
Стало известно, когда в Воронеже снова заработают "умные" светофоры