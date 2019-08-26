Воронежец ночью свалился в шахту лифта строящегося дома

СЕГОДНЯ 19:14 2019-08-26T19:14:39+03:00

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25 августа в 4.10 в единую дежурно-диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что некий 43-летний мужчина упал в шахту лифта. Ночью он зачем-то лазил по недостроенному зданию на улице Серафимовича. Вероятно, оступился или просто не заметил «дыру» и свалился в шахту лифта, которая была перегорожена на уровне 2-3 этажей. Стоит ли говорить, что этот охотник за приключениями был пьян?

Выбраться самостоятельно мужчина не смог. Просьбы о помощи услышал сторож, дежуривший на стройке. Оказалось, что мужчина не пострадал, городские спасатели доставили его вниз с помощью лестницы. Спасатели напоминают, если вы стали свидетелем происшествия - звоните по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU