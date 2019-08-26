2019-08-26T18:45:15+03:00
Происшествия

В Воронеже студент из Турции выпал из окна общежития и разбился

По факту смерти следователи проводят проверку
Олег ИВАНОВ
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Вечером 24 августа тело турецкого студента Воронежского лесотехнического университета обнаружили под окнами общежития вуза - у дома №87 по улице Ломоносова. После падения с высоты 21-летнему парню уже ничем не могли помочь медики.

- По факту обнаружения тела проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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