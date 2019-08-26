Пара из Воронежской области натравила опасную собаку на рыбака

СЕГОДНЯ 18:30 2019-08-26T18:32:30+03:00

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- Таких «героев» нужно знать в лицо! Пьяная пара прогоняет рыбака с берега реки, натравливая собаку и угрожая физической расправой! В результате травли собака прокусила ногу рыбака! – такую запись 26 августа в социальных сетях оставил некий аноним. Вполне вероятно, что пост разместил тот самый рыбак. По крайне мере именно его «глазами» мы можем наблюдать за произошедшими событиями.

На видео, прикрепленном к записи, конфликт уже разгорелся: двое мужчин спорят о том, опасна ли некая собака, хотя самого животного даже не видно. Однако можно догадаться, что речь идет о ротвейлере. Хозяин говорит, что он не будет привязывать собаку.

- Нету статьи за укусы, - разводит руки хозяин ротвейлера. – У меня он уже двоих покусал. Двоих! Что какие проблемы есть?

В то же время хозяйка собаки замечает, что рыбак ведет съемку всей этой беседы и, словно потеряв над собой контроль, начинает отдавать собаке команду: «Взять его! Взять! Мы его замочим здесь. Мы его сожрем сейчас. Взять! Взять!». При этом собака начинает действительно пугающе лаять. Вероятно, ситуация действительно могла закончиться укусом. Теперь же в ситуации должны разобраться полицейские.

Жители Воронежской области натравили собаку на рыбака.Здравствуйте! Просьба опубликовать! Таких героев нужно знать в лицо! Пьяная пара прогоняет рыбака с берега реки, натравливая собаку и угрожая физической расправой! В результате травли собака прокусила ногу рыбака!

ИСТОЧНИК KP.RU