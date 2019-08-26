2019-08-26T17:25:25+03:00
Происшествия

Водитель рейсового автобуса на воронежской трассе устроил ДТП с тремя легковушками

В итоге три человека были госпитализированы
Олег ИВАНОВ
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По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверкаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Хохольском районе на 193 км автодороги «Курск-Борисоглебск» столкнулись рейсовый автобус «Неоплан» и автомобиль «Лада Гранта». ДТП случилось 26 августа примерно в 14.45.

60-летний водитель автобуса, житель Белгородской области, должен был проехать по маршруту «Белгород-Москва». Однако он въехал в движущуюся в попутном направлении легковушку. За рулем отечественного автомобиля был 32-летний житель Нижнедевицкого района.

От удара «Лада» перевернулась и вылетела на ехавшую навстречу машину «Шкода Йети», под управлением 38-летней жительницы Белгородской области. Иномарка в свою очередь столкнулась уже с автомобилем «Нисан Альмера», за рулем которого был 73-летний житель Воронежа.

- В результате ДТП за оказанием медицинской помощи обратились трое пассажиров автобуса, жители Московской области 45 и 52 лет, а также 64-летний житель Белгородской области, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - По данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги осуществляют регулировочные действия, чтобы избежать затора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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