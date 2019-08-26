Дополнительное финансирование получат три воронежские школы

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-26T17:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в новом учебном году будет функционировать 121 общеобразовательное учреждение. При этом 53 школы продолжают работать в две смены. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин на планерке в областном правительстве 26 августа. За период с 2009 по 2019 год общий прирост учащихся составил 31 644 человека. Общее количество школьников в этом году составит 108 с половиной тысяч человек. Более 20% учеников проживают в районах интенсивной застройки.

С 1 сентября начнут работать четыре новые школы (в «Олимпийском», Боровом, «Озерках» и на Артамонова), также введут в эксплуатацию пристройки к СОШ №84 и №46. В 2020 году планируется расширить лицей № 4 и школу № 77, кроме того, власти рассчитывают провести реконструкцию школы №45 на 9 Января.

Кроме этого, на совещании подняли вопрос о дополнительном финансировании трех воронежских школ. Так как гимназия имени Басова, лицеи №2 и 7 попали в реестр РАН.

Также на планерке сообщили о внесении изменений в генеральный план застройки яблоневых садов. В этом районе будет открыта школа на 2860 мест, детский сад на 600 ребят, спорткомплекс на 3126 мест и детская школа искусств на 1100 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU