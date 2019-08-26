В Воронежской области впервые провели операцию семимесячному ребенку с редким пороком сердца

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-26T16:57:22+03:00

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21 августа впервые в Воронежской области была проведена операция семимесячному ребенку с редким врожденным пороком сердца. Жизни малыша угрожало аномальное отхождение правой коронарной артерии в сочетании с большим дефектом межжелудочковой перегородки на фоне высокой легочной гипертензии.

- Была выполнена реимплантации устья правой коронарной артерии в восходящую аорту, пластика дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения, пластика ствола легочной артерии, - говорит Сергей Ковалев, главный внештатный кардиохирург департамента здравоохранения. - У нашего пациента коронарная аномалия сочеталась с большим дефектом межжелудочковой перегородки и сопровождалась легочной гипертензией, тяжелой сердечной недостаточностью. Частота таких аномалий составляет 0,2-1,2 % в общей популяции. При этом частота встречаемости аномалии отхождения правой коронарной артерии от легочной артерии только в 0,002%.

Уникальную операцию успешно провела хирургической бригада: кардиохирурги Сергей Ковалев, Сергей Быков, Дмитрий Грязнов, анестезиолог Максим Малахов, перфузиолог Ирина Кудаева, детский кардиолог Елена Коросан и реаниматолог Алексей Саламахин.

ИСТОЧНИК KP.RU