В Воронеже пройдет День Платонова
28 августа в столице Черноземья отметят День Платонова. 120-летие писателя-земляка приглашает отпраздновать библиотека имени Платонова.
Юбилейная программа «Андрей Платонов: вчера, сегодня, завтра» стартует в 10.30 с возложения цветов к памятнику писателю на проспекте Революции. А потом всех неравнодушных к творчеству писателя приглашают в Платоновку (ул.Феоктистова, 6).
В 11.00 в библиотеке выступит воронежский писатель-краевед Виктор Будаков, встреча называется «В стране Андрея Платонова». Затем покажут театрализованную постановку «Возвращение» по рассказу Андрея Платонова.
В 15.00 начнется трансляция документального фильма «Жизнь и книги, написанные кровью», посвященного Андрею Платонову. А в 17.30 можно послушать концерт рок-группы Remonte Bumpers.
В течение дня в читальном зале будут работать выставки «Неисчерпаемость таланта» и «Мир Андрея Платонова».
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU