2019-08-26T16:39:18+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет День Платонова

Праздник устраивает библиотека имени писателя
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 августа в столице Черноземья отметят День Платонова. 120-летие писателя-земляка приглашает отпраздновать библиотека имени Платонова.

Юбилейная программа «Андрей Платонов: вчера, сегодня, завтра» стартует в 10.30 с возложения цветов к памятнику писателю на проспекте Революции. А потом всех неравнодушных к творчеству писателя приглашают в Платоновку (ул.Феоктистова, 6).

В 11.00 в библиотеке выступит воронежский писатель-краевед Виктор Будаков, встреча называется «В стране Андрея Платонова». Затем покажут театрализованную постановку «Возвращение» по рассказу Андрея Платонова.

В 15.00 начнется трансляция документального фильма «Жизнь и книги, написанные кровью», посвященного Андрею Платонову. А в 17.30 можно послушать концерт рок-группы Remonte Bumpers.

В течение дня в читальном зале будут работать выставки «Неисчерпаемость таланта» и «Мир Андрея Платонова».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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