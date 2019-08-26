2019-08-26T16:34:54+03:00
Общество

В пробке у Лосево Воронежской области стало плохо 10-летней девочке

Добраться до медиков семье из Москвы помогли местные инспекторы
Олег ИВАНОВ
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25 августа примерно в 11 часов к сотрудникам ГИБДД, дежурившим в Павловском районе вблизи села Лосево, обратился водитель автомобиля «Шевроле Круз» - он искал ближайшее медицинское учреждение. Взволнованный мужчина сообщил, что ехал в Москву, но у его 10-летней дочери резко ухудшилось самочувствие. Ситуацию осложняло и традиционно затрудненное движение у Лосево.

- Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли решение о сопровождении данного автомобиля. Двигаясь в село Лосево, они связались с инспекторами ДПС, которые несли службу в населенном пункте и предупредили о возникшей ситуации, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

Уже в селе к сопровождению подключился еще один патрульный автомобиль ГИБДД. В медучреждении девочке оказали необходимую помощь. По словам медиков, у девочки было сильное отравление - до дома в Москве ее в таком состоянии довезти не получилось бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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