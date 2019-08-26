СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-26T16:34:23+03:00

В весеннюю сессию Воронежской облдумой принято более 20 законов для улучшения социальной сферы

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал о наиболее значимых изменениях в экономической и социальной жизни региона, инициированных региональным парламентом в первом полугодии, и о текущей представительной деятельности облдумы