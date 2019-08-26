В весеннюю сессию Воронежской облдумой принято более 20 законов для улучшения социальной сферы
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал о наиболее значимых изменениях в экономической и социальной жизни региона, инициированных региональным парламентом в первом полугодии, и о текущей представительной деятельности облдумы
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Председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов также отметил новое направление работы региональных парламентариев – контроль за реализацией нацпроектов.
ИСТОЧНИК KP.RU