Хлебный фестиваль под Воронежем собрал 4000 участников
Пятый фестиваль «Хлеб - всему голова» 24 августа собрал в селе Заброды Калачеевского района около 4000 человек: участников - хлеборобов, 26 хлебо-булочных предприятий, 30 творческих коллективов, 77 умельцев декоративно-прикладного творчества со всей области, а также множество гостей.
Пекари соревновались в мастерстве, а зрители - дегустировали ароматные караваи и булочки. Выставка крестьянских подворий познакомила с самобытной культурой и народными традициями калачеевских сел. Горожане посмотрели на выставке крестьянский инвентарь и сельхозмашины. Ремесленники представили богатую палитру народных промыслов. Клуб исторической реконструкции «Русь XII-XIII вв» устроил показательные бои и дал всем желающим примерить доспехи.
ИСТОЧНИК KP.RU