Хлебный фестиваль под Воронежем собрал 4000 участников

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-26T16:09:52+03:00

Гости надегустировались караваев и познакомились с историей и традициями калачеевских сел

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Пятый фестиваль «Хлеб - всему голова» 24 августа собрал в селе Заброды Калачеевского района около 4000 человек: участников - хлеборобов, 26 хлебо-булочных предприятий, 30 творческих коллективов, 77 умельцев декоративно-прикладного творчества со всей области, а также множество гостей.

Пекари соревновались в мастерстве, а зрители - дегустировали ароматные караваи и булочки. Выставка крестьянских подворий познакомила с самобытной культурой и народными традициями калачеевских сел. Горожане посмотрели на выставке крестьянский инвентарь и сельхозмашины. Ремесленники представили богатую палитру народных промыслов. Клуб исторической реконструкции «Русь XII-XIII вв» устроил показательные бои и дал всем желающим примерить доспехи.

ИСТОЧНИК KP.RU