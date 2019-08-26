К экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона присоединился СДМ-банк

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-26T14:58:22+03:00

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Сбербанк и СДМ-банк объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов по номеру телефона.

Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав пункт меню «Перевод на карту в другой банк». Клиенты СДМ-банка аналогично при помощи его приложения смогут совершить перевод, выбрав пункт меню «Перевод клиенту Сбербанка по номеру телефона».

Минимальная сумма перевода из СДМ-банка в Сбербанк и из Сбербанка в СДМ-банк составляет 50,01 рубля, максимальная — 150 000 рублей.

Игорь Мамонтов, вице-президент ПАО Сбербанк, директор дивизиона «Платежи и переводы»:

«Популярность сервиса мгновенных денежных переводов постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая в него новых партнеров и расширяя функции. Мы приветствуем появление нового партнера — СДМ-банк».

Елена Волкоедова, заместитель Председателя Правления СДМ-банк (ПАО):

«СДМ-банк открывает для своих клиентов возможность присоединиться к экосистеме Сбербанка. Новый сервис позволит совершать денежные переводы в мобильном банке на счета клиентов Сбербанка всего парой кликов и в режиме 24/7».

СДМ-банк стал девятым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU