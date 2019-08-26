2019-08-26T14:52:14+03:00
Спорт

Спортсменка из Воронежа стала чемпионкой России по велоспорту

Она опередила более 30 участников
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Поздравляем с победой Галину ЧернышовуПоздравляем с победой Галину ЧернышовуФото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:

С 15 по 20 августа в городе Майкоп проходил Чемпионат России по велосипедному спорту (шоссе). Победитель многодневной гонки определялся по сумме 5-ти этапов. Всего в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменок из разных регионов. За победу боролась в том числе и наша землячка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №8 Галина Чернышова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, спортсменка из Воронежа показала хороший результат и одержала победу во 2 и 4 этапах, завоевав «золото» и титул чемпионки России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дополнительное финансирование получат три воронежские школы
В Воронежской области впервые провели операцию семимесячному ребенку с редким пороком сердца
В Воронеже пройдет День Платонова
В пробке у Лосево Воронежской области стало плохо 10-летней девочке
В весеннюю сессию Воронежской облдумой принято более 20 законов для улучшения социальной сферы
В Воронежской области число смертельных случаев из-за отравлений грибами увеличилось до 12
Хлебный фестиваль под Воронежем собрал 4000 участников
Воры-актеры охотились на воронежских пенсионерок
Стало известно, когда в Воронеже снова заработают "умные" светофоры
К экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона присоединился СДМ-банк
Воронежцев приглашают на митинг памяти к 77-летию трагедии в Песчаном логу
17 килограмм ртути прятал рецидивист в Воронежской области
Воронежский «Факел» может встретиться в Кубке России с московским «Спартаком»
В Воронежской области мужчина покончил с собой
Соседство с психдиспансером и осыпающаяся крыша: какие нарушения нашли в школах Воронежской области
Впервые за 15 лет сменится глава Советского района Воронежа
Следователи нашли школьницу, избившую 13-летнюю девочку в Воронеже
В Воронеже разыскивают подростка, который мог сбежать в Курск
Под Воронежем в реке утонул 14-летний подросток
На воронежском заводе разработали «тропические» трансформаторы для предприятия на Кубе
Убийцей женщины на заправке в Воронежской области может быть отвергнутый бывший депутат
В Воронежской области за 71,4 млн рублей проведут капремонт в 11 медучреждениях
Воронежцам предложили сказать все, что они думают о новой маршрутной сети
Банда малолеток атаковала воронежца
Воронежская военно-воздушная академия снова обогнала всех по вооружению
Воронежский спортсмен завоевал серебро чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ
На воронежской трассе "Приора" протаранила кроссовер и врезалась в дерево
Житель Воронежской области тайком подключил себе свет