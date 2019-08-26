Спортсменка из Воронежа стала чемпионкой России по велоспорту

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-26T14:52:14+03:00

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С 15 по 20 августа в городе Майкоп проходил Чемпионат России по велосипедному спорту (шоссе). Победитель многодневной гонки определялся по сумме 5-ти этапов. Всего в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменок из разных регионов. За победу боролась в том числе и наша землячка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №8 Галина Чернышова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, спортсменка из Воронежа показала хороший результат и одержала победу во 2 и 4 этапах, завоевав «золото» и титул чемпионки России.

ИСТОЧНИК KP.RU