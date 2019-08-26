Воронежцев приглашают на митинг памяти к 77-летию трагедии в Песчаном логу

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-26T14:47:32+03:00

Он состоится 27 августа в 11.00

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Воронежцев приглашают на общегородской памятный митинг, посвященный 77-й годовщине трагических событий времен Великой Отечественной войны в Песчаном логу. Он состоится 27 августа в 11.00 у памятной стелы, расположенной на братской могиле № 565 «Песчаный лог».

- Организаторами митинга являются управа Советского района и управление культуры администрации города. В мероприятии примут участие представители Совета ветеранов, учащиеся общеобразовательных учебных заведений, общественность, - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU