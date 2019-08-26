17 килограмм ртути прятал рецидивист в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-26T14:27:35+03:00

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Эта история началась еще в июне. Тогда на посту ДПС в Новоусманском районе остановили ВАЗ-2106, за рулем которого был 71-летний мужчина из Московской области. В салоне нашли емкость с ртутью массой 730 грамм. Полицейские завели дело по редкой статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области установили и задержали 49-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте ядовитого вещества, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Краснодарец (кстати, ранее судимый за разбой) указал тайник в Воронежской области, где в пластиковой канистре хранилось 17 килограмм ртути. Для каких целей использовали ядовитое вещество его покупатели, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU