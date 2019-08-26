2019-08-26T14:13:43+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» может встретиться в Кубке России с московским «Спартаком»

Есть также варианты с грозненским «Ахматом», тульским «Арсеналом» и «Оренбургом»
Юрий КОЗЛОВ
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"Спартак" уже привык к играм на стадионах-красавцах. А теперь может приехать в Воронеж..."Спартак" уже привык к играм на стадионах-красавцах. А теперь может приехать в Воронеж...Фото: с сайта ФК "Спартак".
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Стало известно о пуле команд, которые могут стать соперниками «Факела» в 1/16 Кубка России. Напомним, наш клуб вышел в следующую стадию розыгрыша хрустального трофея, победив «Салют-Белгород» на выезде – 3:1.

С «Факелом» могут встретиться четыре команды Премьер-лиги: московский «Спартак», грозненский «Ахмат», тульский «Арсенал» и «Оренбург». Какая конкретно, решится во во время жеребьевки, которая пройдет 4 сентября. Игра состоится в Воронеже.

Конечно, для зрителей куда предпочтительнее других выглядит вариант со «Спартаком». Да и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе, ранее занимавший аналогичную должность у «красно-белых», наверное, был бы не против встретиться со старыми знакомыми.

С «Ахматом» «Факел» встречался в Кубке несколько лет назад и уступил в равной борьбе. Есть хороший повод взять реванш. С туляками и «Оренбургом» воронежцы изрядно «пободались» в ФНЛ. Так что эти встречи тоже могут быть по-своему интересными. Хотя со «Спартаком», конечно, не сравнить. Даже если «красно-белые» привезут смешанный состав – часть основы, часть дубля. Что, скорее всего, и произойдет, если «Спартак» все же выпадет «Факелу».

Кстати, встречу с недавним финалистом Кубка курским «Авангардом» 25 августа «Факел» завершил нулевой ничьей. Впрочем, форма наших соседей на данный момент далека от идеальной. В отличие от команд Премьер-лиги, каждая из которых выглядит ну очень зубасто на фоне коллективов из ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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