В Воронежской области сотрудник МЧС покончил с собой
Ему было 34 года
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25 августа на одной из улиц поселка Отрадное Новоусманского района нашли тело мужчины. По предварительной версии, он покончил с собой. Как сообщают местные жители, ему было 34 года. Мужчина работал сотрудником МЧС.
- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия и принято процессуальное решение, – сообщили в региональном СУ СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU