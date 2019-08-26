2019-08-26T13:59:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области сотрудник МЧС покончил с собой

Ему было 34 года
Олег ИВАНОВ
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25 августа на одной из улиц поселка Отрадное Новоусманского района нашли тело мужчины. По предварительной версии, он покончил с собой. Как сообщают местные жители, ему было 34 года. Мужчина работал сотрудником МЧС.

- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия и принято процессуальное решение, – сообщили в региональном СУ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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