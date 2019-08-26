2019-08-26T13:51:41+03:00
Общество

Соседство с психдиспансером и осыпающаяся крыша: какие нарушения нашли в школах Воронежской области

1 сентября начнут работу более полутора тысяч средних учебных заведений
Надежда ЭСТРИНА
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Все 1580 школ Воронежской области готовы к работе. Об этом сообщили на еженедельной планерке в региональном правительстве 26 августа. Два учебных заведения закрыли из-за отсутствия учеников. В целом же количество школьников увеличилось на 10%. Также чиновники сообщили, что у 14% учебных заведений заключены договоры с охранными предприятиями, 4% - оборудованы металлоискателями и рамками.

Прозвучали на совещании и нарушения, которые обнаружились в ходе проверок школ. Так, у учебного заведения в Новоусманском районе нарушено ограждение (около 10 метров). В СОШ №2 Семилук отсутствует часть забора. В Воронеже школа № 44 граничит с частными домами, потому что нет ограждения. В Ольховатке учебное заведение граничит с психоневрологическим диспансером. Из-за отсутствия забора, пациенты лечебного учреждения могут передвигаться по территории школы. В областном центре полуразрушенное здание тира соседствует с СОШ № 69 на улице Туполева. Забора между помещениями нет. В Подгоренском районе в Сергеевской школе кирпичная кладка крыши продолжает осыпаться, но ограничения и обозначения опасной зоны там отсутствуют. А в Землянской школе канализационный коллектор не прикрыт люком.

Кроме того, есть сложности и с обеспечением безопасности дорожного движения рядом с учебными заведениями. У 160 школ области не обустроены пешеходные переходы, у 60 - нет разметки, у 40 - отсутствуют или неправильно применены знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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