В Воронеже разыскивают подростка, который мог сбежать в Курск

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-26T14:24:25+03:00

Если вы что-либо знаете о его местонахождении, позвоните по телефонам 8(800)700-54-52 или 112

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Волонтеры воронежского поискового отряда «Лиза Алерт» просят местных жителей помочь в поиске 13-летнего Никиты Кульпинова. С 13 августа 2019 года его местонахождение неизвестно. Уже больше двух недель школьник не связывался с родными. Это уже не первое исчезновение Никиты.

Живет школьник вместе с родителями в Железнодорожном районе Воронежа. Однако парень мог отправиться в Курск к своим знакомым, поэтому поиск ведется сразу в двух регионах.

26 августа под записью о поиске некий Никита со схожей фотографией в профиле оставил небольшую запись: «Я живой алло» и добавил смеющийся смайлик. Однако волонтеры пока продолжают поиски.

Рост Никиты Кульпинова - 175 см, у него худощавое телосложение, черные волосы. К сожалению, не известно, во что мальчик был одет в день исчезновения. Если вы что-либо знаете о его местонахождении, позвоните по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU