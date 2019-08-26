Под Воронежем в реке утонул 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-26T13:12:44+03:00

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В селе Новоживотинное Рамонского района 24 августа произошло ЧП: из реки Дон водолазы достали тело 14-летнего подростка. Подробности инцидента пока не известны. По предварительной версии, школьник просто в какой-то момент пошел ко дну.

- Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение, - сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU