На воронежском заводе разработали «тропические» трансформаторы для предприятия на Кубе

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-26T13:00:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Расположенная в Воронеже компания «Сименс Трансформаторы» поставила силовые трансформаторы для подстанции крупнейшего металлургического предприятия Республики Куба. Специалисты местного завода разработали четыре силовых трансформатора мощностью от 12,5 до 125 МВА классами напряжения 35 и 220 кВ. Российское оборудование разрабатывалось с учетом специфики эксплуатации и климатических особенностей Кубы.

Оборудование понадобилось для модернизации производства металлургического предприятия «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти». Проект реализуется российской компанией ООО «Промышленный Инжиниринг» при поддержке Министерства финансов, Министерства экономического развития и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Трансформаторы выполнены, как отмечают на самом предприятии, в «тропическом исполнении». Конструкция обеспечивает работу трансформатора в режиме резкопеременных нагрузок электродуговой печи. Также для возможности параллельной работы новых трансформаторов с ранее установленным оборудованием были обеспечены жесткие допуски напряжения короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU