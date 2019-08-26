2019-08-26T13:00:35+03:00
Общество

На воронежском заводе разработали «тропические» трансформаторы для предприятия на Кубе

Специальная конструкция обеспечивает работу трансформатора в режиме резкопеременных нагрузок
Олег ИВАНОВ
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Расположенная в Воронеже компания «Сименс Трансформаторы» поставила силовые трансформаторы для подстанции крупнейшего металлургического предприятия Республики Куба. Специалисты местного завода разработали четыре силовых трансформатора мощностью от 12,5 до 125 МВА классами напряжения 35 и 220 кВ. Российское оборудование разрабатывалось с учетом специфики эксплуатации и климатических особенностей Кубы.

Оборудование понадобилось для модернизации производства металлургического предприятия «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти». Проект реализуется российской компанией ООО «Промышленный Инжиниринг» при поддержке Министерства финансов, Министерства экономического развития и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Трансформаторы выполнены, как отмечают на самом предприятии, в «тропическом исполнении». Конструкция обеспечивает работу трансформатора в режиме резкопеременных нагрузок электродуговой печи. Также для возможности параллельной работы новых трансформаторов с ранее установленным оборудованием были обеспечены жесткие допуски напряжения короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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