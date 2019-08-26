2019-08-26T12:42:22+03:00
Общество

В Воронежской области за 71,4 млн рублей проведут капремонт в 11 медучреждениях

Также заключены контракты на разработку проектно-сметной документации для других объектов
Олег ИВАНОВ
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Капитальный ремонт в 11 медицинских объектах Воронежской области обойдется в 71,4 млн рублей. Как сообщили 26 августа в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, процедуры закупок завершены и заключены контракты.

В ВОДКБ №1 запланирован ремонт крыши первого корпуса, в ОДКБ №2 – помещения для компьютерного томографа, в Верхнемамонской РБ – хирургичесого отделения, в Лискинской РБ – поликлиники №2, в Острогожской РБ – дневного стационара офтальмологического отделения, в Терновской РБ – здания Козловской врачебной амбулатории.

Кроме того, в ВГКБ №3 отремонтируют крышу стационара, в ВГКБСМП №10 – помещения под установку рентгеноборудования, в ВГКБ №20 – медицинские и технические помещений, в ВОКСП – фасад главного корпуса, в ВССМП – здания Левобережной подстанции скорой медицинской помощи.

Также заключены контракты на разработку проектно-сметной документации еще для 18 объектов в 12 медорганизациях на общую сумму 18 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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