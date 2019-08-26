2019-08-26T12:04:30+03:00
Происшествия

Банда малолеток атаковала воронежца

Сразу четверо отморозков отняли у него деньги
Виктор ПАВЛОВ
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Растрепанный 25-летний парень ввалился в отдел полиции. Он рассказал, что стал жертвой ограбления. Примерно в 20.00 на Московском проспекте к нему приблизились сразу несколько неизвестных. Незнакомцы избили парня и отобрали деньги - четыре тысячи рублей.

Подозреваемых быстро нашли. Это оказались четверо местных жителей в возрасте 17 и 18 лет. В отделе полиции они во всем признались. Объяснили, что просто нужны были деньги.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Санкция предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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