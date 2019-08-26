2019-08-26T11:48:59+03:00
Политика

Воронежская военно-воздушная академия снова обогнала всех по вооружению

И в подарок получила новый КамАз
Надежда ЭСТРИНА
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Фото с подведения итогов.Фото с подведения итогов.Фото: Надежда ЭСТРИНА
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Воронежская военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина уже во второй раз одержала победу в конкурсе на звание лучшей воинской части. Армейское соревнование длилось все лето. В течение трех месяцев в каждом роде войск были выявлены лучшие подразделения. Во время проверки судьи обращали внимание на то, как содержится военная техника, как выполняются приказы и требования Министерства обороны, а также смотрели: насколько готовы части к применению вооружения в любое время суток и в разных природных условиях. Но самым главным критерием являлось, конечно же, состояние техники, ее укомплектованность.

Итак, список победителей:

Первое место: Воронежская военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, получила КамАЗ 5350.

Второе место: 916-й отдельный радиотехнический узел город Серпухов, им достался грузовой автомобиль Урал 4320.

Третье место: 40-й отдельный командно-измерительный комплекс город Евпатория, выиграл грузовой автомобиль Урал 4320.

Фото с подведения итогов. Фото: Надежда ЭСТРИНА

Фото с подведения итогов.Фото: Надежда ЭСТРИНА

Воронежская военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина стала лучшей уже во второй раз. Кстати, новые образцы военных автомобилей предоставлялись в качестве призов впервые в этом году.

- Это серьезный показатель. У них большой не только научный потенциал, но и отличные материальный и технические ресурсы, - высказался о победителях главный судья конкурса, генерал-майор Забит Хеирбеков. - Кстати, отрыв был совсем небольшой, соперники почти наступали на пятки друг другу. В следующем году мы хотим чуть усложнить правила конкурса, чтобы у других частей тоже были шансы выиграть. Ведь у некоторых ресурсы меньше, но много инициативы и стараний.

О всех новшествах в правилах конкурса военные не рассказали, но завесу тайны приоткрыли. Так, будут оцениваться действия подразделений, экипажей, командований в вопросах применения техники в реальных условиях, то есть будут составляться сценарии боев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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