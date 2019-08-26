2019-08-26T11:08:19+03:00
Спорт

Воронежский спортсмен завоевал серебро чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Российская четверка, в которой был и Алексей Востриков, уступила только немцам
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежский байдарочник Алексей Востриков завоевал серебро чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в венгерском городе Сегед.

В составе экипажа-четверки с Василием Погребаном, Олегом Синявиным и Игорем Калашниковым Алексей проехал 1000 метров за 2 минуты и 49,78 секунды. Всего 0,99 секунды наши спортсмены уступили немцам Лукасу Ройшенбаху, Феликсу Франку, Якобу Тордсену и Тобиасу-Паскалю Шульцу. Третьими стали байдарочники из Словакии. Они проиграли победителям 1,65 секунды. Как видно из временного промежутка, разделившего призеров, борьба была очень напряженная. Тем ценнее медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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