Житель Воронежской области тайком подключил себе свет
По счетчику за его траты платил кто-то другой
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Представители администрации Борисоглебска заметили таинственный провод, который шел в жилое помещение от опоры. Судя по документам, никто сюда свет не тянул.
Пообщались с владельцем жилья. Тот не стал отрицать, что сам провел провод. Участковый составил административный протокол по статье "Самовольное подключение".
Дело рассмотрели в мировом суде Борисоглебска. Наказание вынесли относительно мягкое. Суд учел, что за плечами мужчины - никаких отягчающих обстоятельств. Теперь на хитреца наложат штраф в 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU