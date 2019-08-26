Житель Воронежской области тайком подключил себе свет

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-26T09:52:08+03:00

По счетчику за его траты платил кто-то другой

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Представители администрации Борисоглебска заметили таинственный провод, который шел в жилое помещение от опоры. Судя по документам, никто сюда свет не тянул.

Пообщались с владельцем жилья. Тот не стал отрицать, что сам провел провод. Участковый составил административный протокол по статье "Самовольное подключение".

Дело рассмотрели в мировом суде Борисоглебска. Наказание вынесли относительно мягкое. Суд учел, что за плечами мужчины - никаких отягчающих обстоятельств. Теперь на хитреца наложат штраф в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU