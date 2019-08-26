В Воронеже закрыли пекарню из-за санитарных нарушений

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-26T08:24:06+03:00

"Метака Хлеб" не будет работать в течение месяца

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Специалисты воронежского Роспотребнадзора пришли с проверкой в пекарню "Метака Хлеб" на Московском проспекте. Нашли немало нарушений.

Инспекторов огорчило, что у производственных и складских помещений не было требуемой вентиляции. Сразу в нескольких цехах у моечных ванн не хватало собственных вытяжных систем, как того требуют нормы.

- Это может явиться причиной возникновения пищевых отравлений, кишечных инфекционных заболеваний среди населения, - отрезают в Роспотребнадзоре.

Суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU