В Воронеже закрыли пекарню из-за санитарных нарушений
"Метака Хлеб" не будет работать в течение месяца
Фото из архива "КП".Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Специалисты воронежского Роспотребнадзора пришли с проверкой в пекарню "Метака Хлеб" на Московском проспекте. Нашли немало нарушений.
Инспекторов огорчило, что у производственных и складских помещений не было требуемой вентиляции. Сразу в нескольких цехах у моечных ванн не хватало собственных вытяжных систем, как того требуют нормы.
- Это может явиться причиной возникновения пищевых отравлений, кишечных инфекционных заболеваний среди населения, - отрезают в Роспотребнадзоре.
Суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU