2019-08-26T00:07:29+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» в матче с курским «Авангардом» прервал серию из трех проигрышей

Однако и победить не сумел [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Борьба в этом матче в основном шла в середине поля.Борьба в этом матче в основном шла в середине поля.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В домашнем матче с курским «Авангардо» 2439 зрителей, пришедшие на Центральный стадион профсоюзов, изрядно поскучали. В первом тайме еще был выпад гостей едва не завершившийся голом Земскова уже в самом дебюте матча, относительно опасный удар Яковлева издали и хорошая атака, в завершении которой Мазуров промазал мимо дальнего угла. Во втором не было и этого. Правда, в конце игры куряне все же могли вырвать победу, но удар с убойной позиции пришелся прямо во вратаря.

То, что «Факел» после выезда во Владивосток и путешествия в Белгород, устал, понятно. А вот почему так вяло выглядел не так уж давно бывший финалистом Кубка России «Авангард», загадка.

Как бы то ни было, 0:0, и «Факел» набрал шестое очко. Оно помогло нашей команде подняться с последнего, 20 места, на 19-е. Впереди выезд к соседу по турнирной таблице – «Текстильщик» из Иваново занимает 18 место с 8 очками. Матч пройдет 31 августа, начнется он в 17.00.

Факел-Авангард, 25 августа 2019 года.Ассоциация "Футбольный клуб "Факел" Воронеж"

ИСТОЧНИК KP.RU

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