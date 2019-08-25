В Воронеже живой нашли 25-летнюю девушку со шрамом на руке

СЕГОДНЯ 20:16 2019-08-25T20:16:58+03:00

Жизни и здоровью горожанки теперь ничего не угрожает

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В Воронеже нашли 25-летнюю девушку, которая пропала вечером 23 августа. Горожанка жива, ее жизни и здоровью теперь ничего не угрожает. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в воскресенье, 25 августа.

Где все это время была местная жительница, волонтеры не сообщают, так как родные пропавшей попросили не разглашать информацию.

Напомним, об исчезновении девушки волонтеры объявили в воскресенье, 25 августа. Сразу же сообщения о начале поисков разошлись по местным группам. Через несколько часов ее нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU