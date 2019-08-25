В Воронеже живой нашли 25-летнюю девушку со шрамом на руке
Жизни и здоровью горожанки теперь ничего не угрожает
Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже нашли 25-летнюю девушку, которая пропала вечером 23 августа. Горожанка жива, ее жизни и здоровью теперь ничего не угрожает. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в воскресенье, 25 августа.
Где все это время была местная жительница, волонтеры не сообщают, так как родные пропавшей попросили не разглашать информацию.
Напомним, об исчезновении девушки волонтеры объявили в воскресенье, 25 августа. Сразу же сообщения о начале поисков разошлись по местным группам. Через несколько часов ее нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU