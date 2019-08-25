2019-08-25T19:56:45+03:00
Общество

В Воронеже сфотографировали культовый Citroen из прошлого века

На старенькой иномарке путешествуют пенсионеры
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже заметили культовый автомобиль Citroen 2CV, который выпускали во Франции с 1949 по 1990 год. Снимки старинной машины опубликовали в популярной группе в соцсети местные жители.

Горожане выяснили, что принадлежит автомобиль паре пожилых путешественников из Германии. Муж и жена рассказали местным жителям, что отправляются к «ближайшему морю». Это подтверждают пляжные зонтики, закрепленные сзади.

- Автомобиль интересный, люди экстравагантные, - делятся воронежцы.

Машина кстати имеет необычное прозвище «две лошадки». Правда, на самом деле лошадей в ней чуть больше - девять. Также этот автомобиль стал известен после съемок в фильме про Джеймса Бонда, который назывался «Только для ваших глаз».. По сценарию, агент 007 уходил от погони на желтом 2CV, который несколько модифицировали, расположив у него под капотом четырехцилиндровый мотор от Citroen GS. Впоследствии «Ситроен» выпустил спецверсию Citroen 2CV 007 – она была выкрашена в желтый цвет, а на дверях красовались наклейки в виде дырок от пуль. Не обошлось и без участия модели в комедийных фильмах. К примеру, в картине "Жандарм из Сан-тропе" со знаменитым французским комиком Луи де Фюнесом, забавно кренящейся на поворотах машиной управляет монашка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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