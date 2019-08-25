В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам 710 тысяч, спасая «сына»
В Воронеже пенсионерка отдала 710 тысяч рублей мошенникам, спасая сына, якобы попавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 25 августа.
78-летней женщине на телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Чтобы уладить дело, ей было предложено передать крупную сумму якобы знакомым сына, которые приедут к ее дому на автомобиле Лада-Гранта. Пенсионерка спешно отправилась в ближайшее отделение банка, где со сберегательной книжки сняла деньги..
После того, как женщина передала деньги мошенникам, она перезвонила сыну, чтобы сказать, что все в порядке. Тогда-то и выяснилось, что с ним ничего не произошло. Горожанка поняла, что стал жертвой банального мошенничества, о котором так много говорится в последнее время. После чего обратилась в полицию.
Преступная схема примитивна, и о ней не раз рассказывали и по телевидению, и на страницах газет. Однако граждане до сих пор попадаются на уловки мошенников.
По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за сутки на территории региона зарегистрировано три сообщения о мошенничествах. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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