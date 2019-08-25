2019-08-25T14:17:33+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам 710 тысяч, спасая «сына»

Примитивная схема с попавшим в ДТП ребенком продолжает успешно работать в регионе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Только за сутки преступники смогли выманить у горожан больше миллиона рублей.Только за сутки преступники смогли выманить у горожан больше миллиона рублей.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронеже пенсионерка отдала 710 тысяч рублей мошенникам, спасая сына, якобы попавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 25 августа.

78-летней женщине на телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Чтобы уладить дело, ей было предложено передать крупную сумму якобы знакомым сына, которые приедут к ее дому на автомобиле Лада-Гранта. Пенсионерка спешно отправилась в ближайшее отделение банка, где со сберегательной книжки сняла деньги..

После того, как женщина передала деньги мошенникам, она перезвонила сыну, чтобы сказать, что все в порядке. Тогда-то и выяснилось, что с ним ничего не произошло. Горожанка поняла, что стал жертвой банального мошенничества, о котором так много говорится в последнее время. После чего обратилась в полицию.

Преступная схема примитивна, и о ней не раз рассказывали и по телевидению, и на страницах газет. Однако граждане до сих пор попадаются на уловки мошенников.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано три сообщения о мошенничествах. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24