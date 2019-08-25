2019-08-25T13:08:12+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала девушка со шрамом на руке

Яна Ролдугина ушла из дома 23 августа и не вернулась
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают пропавшую 25-летнюю девушку. Яна Ролдугина ушла из дома по улице Циолковского 23 августа в 20.00. С этого момента родные и близкие потеряли с ней связь. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети в воскресенье, 25 августа.

У Яны Ролдугиной среднее телосложение, на левой руке чуть выше кисти небольшой шрам. В день исчезновения девушка была одета в синие рваные джинсы и бирюзовую майку с розой. Обута она была в черные кроссовки.

Всем, кто что-либо знает или слышал о местонахождении горожанки, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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