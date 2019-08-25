В Воронеже пропала девушка со шрамом на руке
В Воронеже разыскивают пропавшую 25-летнюю девушку. Яна Ролдугина ушла из дома по улице Циолковского 23 августа в 20.00. С этого момента родные и близкие потеряли с ней связь. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети в воскресенье, 25 августа.
У Яны Ролдугиной среднее телосложение, на левой руке чуть выше кисти небольшой шрам. В день исчезновения девушка была одета в синие рваные джинсы и бирюзовую майку с розой. Обута она была в черные кроссовки.
Всем, кто что-либо знает или слышал о местонахождении горожанки, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU