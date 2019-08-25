Воронежцев предупредили об опасном сорняке, вызывающем аллергию и приступы астмы

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-25T11:40:13+03:00

Фото: с сайта управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.

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Воронежцев предупредили об опасном сорняке - циклахене дурнишниколистной. Растение является весьма аллергенным видом, причиной массовых поллинозов, в том числе с тяжёлыми астматическими проявлениями. Вредит оно не только людям, но и животным. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.

Так, попадание циклахены в корм скота вызывает желудочные заболевания и даже может стать причиной смерти животного. Стебли и листья сорняка содержат вещества-ингибиторы, подавляющие развитие других растений. Поэтому после отмирания Cyclachaena xantifolia на участке где она обитала другие растения уже не растут. Циклахена нередко вытесняет аборигенные виды флоры с сенокосов и пастбищ.

Растет сорняк в населенных пунктах, на насыпях и обочинах дорог, на пустырях и залежах, в огородах, посевах, по улицам и сорным местам, свалкам, берегам водоёмов. Жители Воронежской области нередко называют это растение амброзией, что совершенно неправильно. Это сложноцветный, быстрорастущий однолетний ранний яровой сорняк, высотой до 2,0 м. с прямым, опушенным в верхней части ветвистым стеблем. Листья супротивные, сердцевидно-яйцевидые, по краям пильчато-зубчатые, сверху шероховатые от коротких щетинистых волосков, снизу сероватые от густого шелковисто-войлочного опушения, на длинных черешках. Корзинки многочисленные, поникающие, собраны в крупные, рыхлые метельчатые соцветия.

В Россельхознадзоре говорят, что главное - не допускать обсеменения сорняка, для чего его нужно скашивать или обрабатывать гербицидами, разрешёенными к использованию на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU