Последняя неделя лета порадует воронежцев теплой и солнечной погодой

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-25T09:41:28+03:00

В такую погоду хорошо проводить время в парках и скверах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Последняя неделя лета порадует воронежцев отсутствием дождей и аномальной жары. Столбик термометра днем будет подниматься всего лишь до +25 градусов. Также синоптики прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского гидрометцентра.

В понедельник, 26 августа, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 11-13 градусов, днем - 23-25.

В ночь на вторник, 27 августа, воздух прогреется до +11 градусов. А днем столбик термометра поднимется до +24 градусов. Также будет переменная облачность и без осадков. Ветер западный 6-11 м/c.

В среду, 28 августа, ночью снова похолодает до +13. А вот днем при переменной облачности обещают +20 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северный 7-12 м/c.

В ночь на четверг, 29 августа, похолодает аж до +8 градусов. Но днем воздух все же прогреется до +18. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/c.

В пятницу, 30 августа, ночью столбик термометра опустится до +9 градусов. А днем при переменной облачности воздух прогреется снова до +18 градусов. Ветер северный 6-11 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU