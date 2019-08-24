2019-08-24T19:40:05+03:00
Общество

В Воронеже в сентябре снесут 56 киосков

Больше всего пойдет на слом незаконных строений в Коминтерновском и Центральном районах
Юрий КОЗЛОВ
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Больше всего киосков пойдет под снос в Коминтерновском и Центральном районах - по 14.Больше всего киосков пойдет под снос в Коминтерновском и Центральном районах - по 14.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В мэрии рассказали о киосках, которые планируют снести в сентябре. Обращает на себя внимание большое число киосков «Русский аппетит» и «Робин Сдобин», также немало сооружений, хозяин которых не установлен.

Если брать ситуацию по районам, то больше всего киосков пойдет на слом в Коминтерновском и Центральном районах – по 14, немного отстает Левобережный – 11, 8 снесут в Железнодорожном, 6 – в Советском и 3 – в Ленинском. Также уберут большие холодильники. Они расположены в Центральном (6) и в Коминтерновском (5) районах.

Напомним, за ликвидацию незаконных киосков активно ратовал бывший заместитель мэра Воронежа Алексей Антиликаторов. После его ухода в Агентство по инновациям и развитию число незаконных сооружений (судя по числу предполагаемых к сносу) заметно увеличилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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