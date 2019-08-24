2019-08-24T19:05:06+03:00
Общество

Под Воронежем нашли часть американского самолета с человеческими останками

Воздушная машина участвовала в боях Великой Отечественной войны [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Поисковики нашли мелкие фрагменты самолета.Поисковики нашли мелкие фрагменты самолета.Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.
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В пятницу, 23 августа, возле села Парусное Новоусманского района, волонтеры поискового объединения «Дон» подняли из земли фрагменты самолета «Бостон-3». Американская воздушная машина была поставлена в СССР по ленд-лизу (договору о помощи во время Великой Отечественной войны). По архивным данным, она числилась в составе 453 авиационного полка 244 авиационной дивизии 2-й воздушной армии. Самолет был сбит 18 июля 1942 года над селом Тамлык.

- Тогда мне было всего три года. О том воздушном бое я знаю по воспоминаниям мамы, – рассказала жительница села Парусное Дина Ивановна Бабкова. – Наш самолет преследовали немецкие истребители. Один летчик выпрыгнул, но парашют не раскрылся. Он упал на заливной луг. Тут же к нему все побежали. До больницы не довезли – он умер по дороге. Но успел объяснить, что, как мог, уводил падающий самолет от жилых домов. Возможность вовремя спастись у него была, но он не о себе думал.

По данным поисковиков, в 70-х годах на месте падения самолета местные трактористы: подцепили торчавшее из земли крыло, выдернули тросами двигатели и сдали в металлолом. Теперь нашли только мелкие фрагменты самолета. Вместе с кусками обгоревшего алюминия были обнаружены кости, предположительно, человеческие. Их передали в полицию Новоусманского района для экспертизы.

Самолет «Бостон-3» был четырехместным. На памятнике в центре села Парусное выбиты фамилии только троих летчиков. Их тела нашли и похоронили. Увековечены командир экипажа пилот Андрей Константинович Гутян, стрелки-радисты Иван Яковлевич Бондаренко и Федот Николаевич Атарщиков. Из архива министерства обороны пришел ответ о составе экипажа: Гудян, Хлопков, Аторшинников и Бондаренко. Однако в списках безвозвратных потерь личного состава 453 авиационного полка младший лейтенант Хлопков не значится. Поисковики продолжают выяснять судьбу четвертого летчика.

Судьбу четвертого члена экипажа еще предстоит установить. Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

Судьбу четвертого члена экипажа еще предстоит установить.Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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