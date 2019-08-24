2019-08-24T17:58:05+03:00
Происшествия

В соцсетях рассказали об убийце женщины, работавшей на заправке под Воронежем

Двое мужчин заявляют, что он местный и ранее в криминале замечен не был
Яков СТРОГОВ
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Страшное преступление случилось на этой заправке.Страшное преступление случилось на этой заправке.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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В соцсетях бурно обсуждают новость о поимке мужчины, которого подозревают в убийстве женщины, работавшей на заправке «Лукойл» на Тамбовской трассе. Двое местных жителей в процессе общения признались, что знакомы с тем, кого задержали. И говорят, что обвиняемый в этом страшном преступлении – мужчина из Верхнехавского района, не алкоголик и не наркоман, и вообще ранее в криминале замешан не был. Поэтому они пребывают в шоке. Один из тех, кто знал возможного убийцу, сказал, что якобы тот сам пришел сдаваться.

Представители силовых ведомств не рассказывают подробности задержании, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, преступление произошло в ночь на 23 августа. Женщину, работавшую на заправке, обнаружил зарезанной, в луже крови, заехавший на заправку водитель. По данным источника «КП», в ту ночь она дежурила одна. Преступник угнал ее машину «Фольксваген», обчистил кассу (сумму похищенного пока не разглашают) и забрал сервер, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения. Женщина устроилась на работу на заправку недавно. У нее остались двое детей, которых она воспитывала сама. С мужем была в разводе.

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство из корыстных побуждений». Ответственность по ней – от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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